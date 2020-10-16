Шапаренко: Перемогу над Іспанією присвятили нашим уболівальникам

Півзахисник футбольної збірної України та київського "Динамо" Микола Шапаренко під час засідання експерт-клубу Parimatch розповів про жовтневі матчі "синьо-жовтих" проти команд Франції, Німеччини та Іспанії.

Гравець, зокрема зазначив, що перемогу над Іспанією (1:0) наша національна команда присвятила українським уболівальникам, повідомляє пресслужба УАФ.

"У грі з Францією в нас мало що вийшло, пропустили швидкий м'яч. У складі німецької збірної найбільше сподобався Тоні Кроос - це неймовірний гравець. І ще Йозуа Кімміх... З Іспанією відчув, що переможемо, коли забили м'яч. Залишалося 15 хвилин, і все було в наших руках і ногах. Дотерпіли, вистояли. Кожен працював на користь команди, грав на максимумі. Цю перемогу ми присвячуємо нашим уболівальникам. Під час матчу з іспанцями хвилювання не було. Грав із Сидорчуком, він підтримував, і було спокійніше, що поруч такий товариш по команді. Шевченко підказував, підтримував, це теж дуже допомогло. Була конкретна установка головного тренера, я думаю, що з нею впорався", - сказав Шапаренко.

Фото: uaf.ua.