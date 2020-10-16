Став відомий формат першого бою Тайсона після повернення на ринг

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі американець 54-річний Майк Тайсон та володар чемпіонських титулів у чотирьох вагових категоріях Рой Джонс зустрінуться на рингу 28 листопада.

Показовий поєдинок між двома легендарними американськими боксерами відбудеться у форматі 8 раундів по дві хвилини, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Організатори зробили вісім двохвилинних раундів, - заявив 51-річний Джонс. - Все заради вигоди Тайсона, і це теж. Нині шанувальники так зацікавлені в цьому бою, що я не хотів їх підводити, а організатори спробують засудити мене. Все ж я маю намір провести ці вісім двохвилинних раундів, але мені доведеться діяти трохи швидше, ніж я очікував".

Фото: klitschko-brothers.com.