У Києві відбудеться V благодійний футбольний турнір "Кубок Захисника"
Як повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги (УПЛ), у змаганнях візьмуть участь команди Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Повітряних сил ЗСУ, збірна журналістів України та Департамент Патрульної поліції НПУ, передає Укрінформ.
Організатори турніру: Українська асоціація футболу, Українська Прем’єр-ліга, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Міністерство внутрішніх справ України та ІА "Центр новин".
Основною метою благодійного турніру є реалізація соціальних ініціатив, спрямованих на реабілітацію військовослужбовців, які захищають цілісність України в зоні бойових дій на Сході нашої держави.
"Кубок Захисника" пройде за участю зірок українського футболу.
Матчі відбуватимуться із дотриманням медичного протоколу та санітарно-епідемічних норм.
Місце проведення: м. Київ, вул. Московська, 45/1. Початок о 15.00.