Лунін дебютує за "Реал" на вихідних - ЗМІ

Український воротар "Реала" Андрій Лунін дебютує за мадридський футбольний клуб в офіційного матчі вже на цих вихідних.

За інформацією видання As, основний голкіпер "Реала" Тібо Куртуа вже оговтався від травми, але поки не готовий провести на полі 90 хвилин, тому в стартовому складі на матч іспанської Прімери проти "Кадіса" вийде саме Лунін.

Також джерело повідомляє, що робота Луніна на тренуваннях вразила головного тренера команди Зінедіна Зідана.

Поєдинок "Реала" з "Кадісом" відбудеться 17 жовтня о 19.30 за київським часом.

Нагадаємо, 21 жовтня "Реал" прийматиме донецький "Шахтар" в стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Фото: As.