В «Олександрії» 27 позитивних тестів на коронавірус

В неділю, 18 жовтня, «Олександрія» гратиме проти «Інгульця».

Результати ПЛР-тестів «Олександрії» від 13 жовтня виявили 27 позитивних результатів на коронавірус у гравців і персоналу клубу, повідомляє офіційна сторінка клубу в Твіттер.

Імена хворих не уточнюються. 15 інфікованих перебувають на самоізоляції за місцем проживання батьків, за 11-ма спостерігають сімейні лікарі Олександрії, за одним – районна лікарня.

У всіх нормальна температура, інших симптомів хвороби теж немає.

Наступний матч «Олександрії» запланований на 18 жовтня, в 6-му турі УПЛ підопічні Володимира Шарана прийматиме «Інгулець».