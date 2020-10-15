Дмитро Коркішко знову гратиме за "Дніпро-1"

Хавбек Дмитро Коркішко офіційно став футболістом клубу УПЛ "Дніпро-1".

Як повідомляє пресслужба дніпрян, з 30-річним гравцем підписаний контракт на один рік, передає Укрінформ.

Футболіст виступатиме під 5-м номером.

Коркішко залишив "Дніпро-1" на початку серпня і з того часу перебував без клубу.

У сезоні-2019/2020 футболіст забив 4 м'ячі і зробив 5 гольових передвач за "Дніпро-1" в 25-ти матчах чемпіонату УПЛ і Кубка України.

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Додамо, що 2009 року Коркішко здобув "золото" чемпіонату Європи у складі юнацької збірної України (U19).

Фото: scdnipro1.com.ua.