Бущан увійшов до збірної 4 туру Ліги націй за версією SofaScore

Воротар футбольної збірної України Георгій Бущан потрапив до символічної збірної 4-го туру Ліги націй за версією SofaScore.

Як повідомляє видання, після гри з Іспанією український голкіпер отримав оцінку 9,0, передає Укрінформ.

Вищі за Бущана отримали оцінки лише португалець Діогу Жота (9,5) та ізраїльтянин Еран Захаві (10,0).

Збірна 4-го туру Ліги націй: Бущан (Україна) - Паліоніс (Литва), К'яер (Данія), Салаї (Угорщина) - Гаверц (Німеччина), Фройлер (Швейцарія), Еріксен (Данія), Жота (Португалія) - Захаві (Ізраїль) - Левандовський (Польща), Вукчич (Словенія).

Додамо, що у жовтневих матчах Ліги націй з Німеччиною (1:2) та Іспанією (1:0) Георгій Бущан здійснив 20 сейвів. Це є найкращим показником у поточному розіграші турніру.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.