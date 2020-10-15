Українець Молчанов вийшов до парного чвертьфіналу турніру в Лісабоні

Денис Молчанов успішно стартував у парній сітці турніру ATP Challenger Tour в Лісабоні (Португалія) із призовим фондом 44 тис 820 євро.

В 1/8 фіналу українсько-американський дует Молчанов/Роберт Гелловей переміг братів Івана та Матея Сабанових з Хорватії - 6:3, 6:4, передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 10 хвилин.

В 1/4 фіналу Молчанов і Гелловей зустрінуться з парою Роберто Сід (Домініканська Республіка)/Жоао Домінгес (Португалія).

Грунтові тенісні змагання Lisboa Belem Open триватимуть у столиці Португалії до 18 жовтня.

Фото: tennisua.org.