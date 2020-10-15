Найкращий гольфіст світу захворів на COVID-19

Найкращий гравець у гольф у світі Дастін Джонсон зі США отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.

Зазначається, що через хворобу 23-разовому чемпіонові доведеться пропустити найближчий турнір, запланований у Лас-Вегасі на цей тиждень.

“Звісно, я дуже розчарований. Я із нетерпінням очікував на можливість змагатися цього тижня й тепер зроблю все можливе, аби повернутися якомога швидше. Я вже провів кілька телефонних розмов із медичною командою турніру й ціню надані нею підтримку й настанови”, - сказав Джонсон.

36-річний Джонсон почав відчувати симптоми хвороби наприкінці неділі й не видужав до вівторка. Зданий ним згодом аналіз на COVID-19 підтвердив наявність в організмі вірусу.

Нагадаємо: професійні змагання із гольфу у США відновилися у червні після 13 тижневої паузи, пов’язаної із пандемією нового коронавірусу. Відтоді COVID-19 виявили у 15 гравців, включно із Джонсоном.

За новими правилами федерації професійного гольфу США, усі гравці здають тест на COVID-19 до того, як вирушають до місця проведення змагання й потім ще раз вже на локації.