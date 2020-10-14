Марлос, Коваленко, Бондар і Болбат повернулися до тренувань "Шахтаря"

14 жовтня підопічні футболісти донецького "Шахтаря" провели у Святошині тренування перед матчем 6-го туру УПЛ зі "Львова".

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", у занятті взяли участь 18 гравців, передає Укрінформ. Тренування у загальній групі відновили Валерій Бондар, Марлос та Віктор Коваленко, які перебували у збірній України, а також травмований Сергій Болбат.

13 жовтня до команди приєдналися Давид Хочолава та гравці дубля Марк Мампассі, В'ячеслав Чурко, Денис Шостак і Данило Гончарук.

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Поєдинок "Шахтар" - "Львів" відбудеться у суботу, 17 жовтня, на столичному НСК "Олімпійський". Початок матчу - о 17.00.

На фото: Віктор Коваленко/shakhtar.com.