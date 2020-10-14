Шевченко став другим за кількістю матчів на чолі збірної України

Поєдинок Ліги націй УЄФА проти Іспанії (1:0) став 38-м для Андрія Шевченка на чолі футбольної збірної України.

За цим показником він випередив Михайла Фоменка (37 матчів) і вийшов на друге місце в історії нашої національної команди, повідомляє пресслужба УАФ.

На першому місці йде Олег Блохін, який за два періоди роботи з командою (2003-2007 та 2011-2012 роки) провів 64 зустрічі.

Шевченко очолив збірну України 2016 року, починаючи з кваліфікації ЧС-2018. Нинішнього літа він продовжив контракт до кінця 2022 року.

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Фоменко працював з національною збірною у 2012-2016 роках.

Фото: uaf.ua.