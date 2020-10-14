Українка Ястремська заявилася на турнір WTA у Лінці

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська з Одеси увійшла до попередньої заявки турніру WTA International в Лінці (Австрія).

Як повідомляє BTU, змагання пройдуть 7-15 листопада, передає Укрінформ.

Орім Ястремської (№29 WTA), до заявки потрапили ще п'ять представниць ТОТ-30 світового ткннісу, в тому числі Олена Рибакіна (Казахстан, №19) тп Маркета Вондроушова (Чехія, 20). Остаточний термін подачі заявкок - 19 жовтня.

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Як повідомлялося, наступного тижня Даяна, а також перша "ракетка" України та №5 WTA Еліна Світоліна планують виступити на турнірі WTA Premier в Остраві (Чехія),

Фото: j48tennis.net.