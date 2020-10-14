Відбір на ЧС-2022: Бразилія і Аргентина здобули чергові перемоги

Неймар забив за збірну Бразилії вже 64 голів – це другий показник в історії.

У Південній Америці відбулися чергові матчі відбору на чемпіонат світу 2022 в Катарі. Збірні Аргентини і Бразилії перемогли, а Уругвай і Чилі втратили очки, повідомляє Укрінформ.

Результати 2-го туру: Болівія – Аргентина – 1:2 (Марсело Морено - Лаутаро Мартінес, Хоакін Корреа), Перу – Бразилія – 2:4 (Каррільйо, Тапія – Неймар-3, Рішарлісон), Еквадор – Уругвай – 4:2 (Естрада-2, Кайседо, Плата – Суарес-2), Чилі – Колумбія – 2:2 (Відаль, Санчес – Лерма, Фалькао), Венесуела – Парагвай – 0:1 (Хіменес).

Після двох турів Аргентина і Бразилія здобули по дві перемоги, набрали по 6 очок і посідають два перші місця. По 4 очки набрали Колумбія і Парагвай. Далі йдуть Еквадор (3), Уругвай (3), Чилі (1), Перу (1), Венесуела (0) і Болівія (0).

Фото: AS