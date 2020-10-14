Не вважаю себе героєм, сьогодні героєм стала вся команда – Циганков

Автор переможного м’яча вважає, що збірна дуже хотіла реабілітуватися за попередні поразки.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков прокоментував свій гол і перемогу в матчі Ліги націй проти Іспанії (1:0), повідомляє Укрінформ.

«Не вважаю себе героєм, сьогодні героєм стала вся команда. Ми вийшли на цей матч єдині і намагалися командно обіграти Іспанію. Ми намагалися не дати їм простору, знали, що іспанці карають за найменші помилки. Колективний дух сьогодні приніс нам удачу. Попередні три гри ми зіграли не найкращим чином, хотіли реабілітуватися перед уболівальниками, тим більше вони стільки часу не ходили на стадіон.

Всі знають, що таке збірна Іспанії. Їх гравці виступають в топових чемпіонатах, у них є клас, не можна було їм давати простору. Ми знали ще до гри, що будемо більше грати позаду. Також сьогодні свою кращу гру відіграв Жора Бущан. Кожен футболіст вірив, що ми зможемо перемогти», - розповів Циганков.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України обіграла в Лізі націй Іспанію 1:0. Наша команда набрала 6 очок і посідає в групі 3-є місце.