Робота, удача і підтримка трибун: як ми перемогли Іспанію

Підопічні Андрія Шевченка перервали програшну серію і здобули історичну перемогу над іспанцями.

Збірна України переграла Іспанію на НСК «Олімпійський» з рахунком 1:0 в групі Ліги націй. Заповнений на 20% стадіон та мільйони глядачів стали свідками футбольного свята. Як збірна України здивувала весь світ і чому вболівальники – невід’ємна частина футболу.

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Перший тайм під акомпанемент зітхання

Хоч головний тренер збірної України гучних заяв не робив, вболівальники готувалися до свята. За десять хвилин до матчу стадіон був заповнений вщент (ну, це в нинішніх умовах). Зі стартовим свистком хвиля несамовитої підтримки вболівальників накрила наших збірників з головою.

Жоден з присутніх на трибуні не замовкав ні на мить. Згуртовані вболівальники викрикували фірмові гасла. Перший тайм потонув в цигарках (курити на стадіоні заборонено) та постійних зітханнях. Стільці для сидіння були лише аксесуаром – більшість присутніх дивилася матч стоячи.

Перший тайм минув в окопах для України. Єдине, що можна було протиставити іспанцям в атаці – фонове «Україна» від вболівальників. Перший і єдиний момент нашої збірної – кутовий і куций удар в бік воріт Де Хеа. Навіть така спроба забити стала вибуховою сумішшю для вболівальників.

Повернення вболівальників: деталі

В цьому матчі, як і в кожному, вистачало місця для дискусій. Вболівальники з обуренням сприймали будь-яке рішення польського арбітра проти України. Після кожного зіткнення, прислухавшись, можна було розібрати жваву культурну й не дуже дискусію глядачів між собою. Хтось тим часом розмахував пивом і поливав оточуючих, хтось лаяв арбітра, хтось просто напружено споглядав. Байдужих не було.

Диктор по стадіону постійно нагадувала про необхідність носити маски, не наближатися до сусідніх сидінь. Ці заклики лунали до всіх, але не до українських вболівальників. Завдання безпеки, на жаль, більшість провалило. Неспокійно було й в ложі преси. Журналісти паралельно з живим переглядом увімкнули телетрансляцію і роздивлялися спірні моменти.

В другому таймі наша команда заграла нахабніше в спортивному плані і отримала результат. Один з перших моментів став результативним. Циганков після блискучого пасу Ярмоленка відкрив рахунок. Градус підтримки фанів не спадав ні на йоту, а лише підсилювався до фінального свистка.

Ті, хто сумнівався в настільки позитивному результаті, почали буквально молитися. Вболівальники просто не бачили очевидних тактичних фолів збоку наших гравців. Кожен доводив арбітру, що тримати суперника за футболку – це нормально. З 85-ї по 90-ту хвилину почалося справжнє безумство. Здавалося, ти не можеш почути навіть свій голос. Фінальний свисток. Україна - Іспанія – 1:0.

Шевченко про плани, конкуренцію і Бущана

«Попри вдалий результат, наші амбіції в Лізі націй не змінилися. Поки ми не можемо конкурувати з найкращими збірними світу. У нас посередній чемпіонат, але у кожного футболіста є величезне серце і величезне бажання грати за збірну України», - зазначив Андрій Шевченко.

«Після матчу я підійшов до Бущана в роздягальні, поплескав його по плечу і сказав, що він нарешті відстояв «на нуль» за національну команду. Георгій зіграв фантастично. Найголовніше, що ми отримали – це конкуренція в збірній. Хто буде краще готовий, той і гратиме, такий у нас закон», - прокоментував гру найкращого гравця матчу – воротаря Георгія Бущана коуч українців.

Віталій Ткачук, Київ