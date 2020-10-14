Всі терпіли, старалися і билися для цього результату – Бущан

Голкіпер збірної України вважає, що команда перемогла, бо зуміла підлаштуватися під гру іспанців.

Воротар збірної України Георгій Бущан прокоментував перемогу команди над Іспанією (1:0) в 4-му турі Ліги націй, повідомляє Укрінформ.

«Вони іспанці, тому ми виходили з того, як вони грають. На жаль, ми не можемо грати за всіма зрозумілих причин в свій футбол. Ми повинні були грати простіше і перебудуватися. Думаю, іспанці теж не були до такого готові. Хочу привітати всіх з цим історичним досягненням. У нас був непростий тиждень, тому всі терпіли, старалися і билися для цього результату.

Читайте також: Збірна України обіграла іспанців у матчі Ліги націй УЄФА

Кураж – то така справа. Сьогодні була удача на нашій стороні, ось і все. Потрібно підлаштовуватися під кожного суперника і це принесло нам перемогу. Думаю, за наше терпіння і страждання на полі фортуна нам віддячила. Сьогоднішній матч треба забувати і готуватися до наступних ігор. Ще два матчі, тому вся боротьба ще попереду.

Моє місце в основі? Вийшла така ситуація, але я бажаю здоров'я і П'ятову, і Луніну, і Паньківу. Так склалися обставини. Але думаю, ці ігри дали інформацію для роздумів. Все одно вибирати головному тренеру, а мені головне, щоб команда перемагала», - сказав Бущан.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України обіграла в Лізі націй Іспанію 1:0. Наша команда набрала 6 очок і посідає в групі 3-є місце.