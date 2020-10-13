Супряга та Буяльський повернулися до загальної групи "Динамо"

Нападник Владислав Супряга та півзахисник Віталій Буяльський повернулися до тренувань у загальній групі киевског футбольної команди "Динамо".

Про це повідомляє пресслужба динамівців, передає Укрінформ.

Відзначається також, що бігову роботу вже розпочав захисник Олександр Тимчик. Його коллега за амплуа Микита Бурда, який у вересні переніс операцію на ахіллі, змінив гіпс на ортопедичний чобіт.

13 жовтня гравці першої команди здають тести на COVID-19. Учора динамівські збірники здали тести у розташуванні національної команди. Результати цих тестів є негативними.

На фото: Віталій Буяльський/fcdynamo.kiev.