Супряга та Буяльський повернулися до загальної групи "Динамо"
Укрінформ
Нападник Владислав Супряга та півзахисник Віталій Буяльський повернулися до тренувань у загальній групі киевског футбольної команди "Динамо".
Про це повідомляє пресслужба динамівців, передає Укрінформ.
Відзначається також, що бігову роботу вже розпочав захисник Олександр Тимчик. Його коллега за амплуа Микита Бурда, який у вересні переніс операцію на ахіллі, змінив гіпс на ортопедичний чобіт.
13 жовтня гравці першої команди здають тести на COVID-19. Учора динамівські збірники здали тести у розташуванні національної команди. Результати цих тестів є негативними.
На фото: Віталій Буяльський/fcdynamo.kiev.