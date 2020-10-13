Футболісти збірної України зіграють з Іспанією у жовтій формі

На традиційній нараді представників команд вирішено, що на сьогоднішній матч Ліги націй проти іспанців футболісти збірної України вийдуть у жовтому комплекті форми (голкіпер зіграє у салатовому).

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, передає Укрінформ. Збірна Іспанії проведе поєдинок у червоних футболках та синіх трусах (воротар - у сірому). Як повідомлялося, поєдинок 4-го туру Ліги націй Україна - Іспанія розпочнеться 13 жовтня на НСК "Олімпійський" о 21.45. Читайте також: Гімн України на матчі Україна - Іспанія виконає піаніст Євген Хмара Турнірне становище у групі А4 Ліги націй після 3-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 5, Україна - 3, Швейцарія - 1. Фото: uaf.ua.