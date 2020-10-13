Гімн України на матчі Україна - Іспанія виконає піаніст Євген Хмара

13 жовтня на київському НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний поєдинок 4-го туру групового раунду Ліги націй УЄФА в дивізіоні А між збірними України та Іспанії.

Гімн України перед цим поєдинком наживо виконає 32-річний столичний піаніст-віртуоз Євген Хмара, повідомляє пресслужба УАФ.

Український композитор і музикант Євген Хмара - лауреат численних міжнародних конкурсів, володар премії "Людина року", багато років співпрацює зі всесвітньо відомими виконавцями. Крім того, Євген нає стосунок і до спорту - він є володарем коричневого поясу з карате.

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Стартовий свисток матчу Україна - Іспанія пролунає о 21.45.

Фото: uaf.ua.