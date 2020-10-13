Тайсон не підписуватиме новий контракт з «Шахтарем»

Лідер «Шахтаря» наступного року повернеться в бразильський «Інтернасьонал» (Порту-Алегрі).

Бразильський вінгер «Шахтаря» Тайсон знову підтвердив намір піти з українського клубу. Півзахисник запевнив, що до «Шахтаря» у нього немає ніяких претензій, а його перехід не пов'язаний з фінансами, повідомляє goal.com.

«Минулого тижня ми поспілкувалися з представниками «Інтернасьонала». Сподіваюся, що цього разу все складеться добре. Я думаю про повернення додому. У мене немає претензій до «Шахтаря».

Прийшов час залишити Україну. Я вже повідомив це «Шахтар» - я поважаю цей клуб, але підписувати новий контракт я не збираюся. «Шахтар» попросив мене подумати ще, але вони знають, що в наступному році я не буду частиною команди.

Ми дуже близькі до підписання попереднього контракту з «Інтернасьоналем». Я хочу повернутися додому, щоб бути поруч зі своєю родиною, дочкою, батьком. Питання не в грошах», - заявив Тайсон.

У Тайсона чинний контракт з «гірниками» до літа 2021 року. У поточному сезоні 32-річний Тайсон провів шість матчів за «Шахтар», відзначившись однією гольовою передачею.