Ліга націй УЄФА: жовтневу сесію завершують матчі четвертого туру
Національна збірна України на НСК "Олімпійський" в Києві сьогодні зустрінеться з командою Іспанії, повідомляє Укрінформ.
У паралельному матчі групи 4 Ліги А в Кельні зійдуться Німеччина і Швейцарія.
Турнірне становище: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 5, Україна - 3, Швейцарія - 1.
Розклад поєдинків 4-го туру Ліги націй УЄФА.
13 жовтня.
Ліга А
група 4: Україна - Іспанія, Німеччина - Швейцарія.
Ліга С
група 1: Чорногорія - Люксембург, Азербайджан - Кіпр.
Ліга D
група 1: Латвія - Мальта, Фарерські острови - Андорра;
група 2: Ліхтенштейн - Сан-Марино.
14 жовтня.
Ліга А
група 1: Польща - Боснія і Герцеговина, Італія - Голландія;
група 2: Англія - Данія, Ісландія - Бельгія;
група 3: Хорватія - Франція, Португалія - Швеція.
Ліга В
група 1: Норвегія - Північна Ірландія, Румунія - Австрія;
група 2: Шотландія - Чехія, Словаччина - Ізраїль;
група 3: Туреччина - Сербія, Росія - Угорщина;
група 4: Фінляндія - Ірландія, Болгарія - Уельс.
Ліга С
група 2: Північна Македонія - Грузія, Естонія - Вірменія;
група 3: Молдова - Словенія, Греція - Косово;
група 4: Литва - Албанія, Білорусь - Казахстан.
Збірна України свої заключні матчі групового етапу Ліги націй УЄФА проведе на виїзді 14 і 17 листопада проти Німеччини і Швейцарії.