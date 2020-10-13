Ліга націй УЄФА: жовтневу сесію завершують матчі четвертого туру

Футбольна Ліга націй-2020/21 долає екватор поєдинками 4-го туру, які пройдуть 13-14 жовтня.

Національна збірна України на НСК "Олімпійський" в Києві сьогодні зустрінеться з командою Іспанії, повідомляє Укрінформ.

У паралельному матчі групи 4 Ліги А в Кельні зійдуться Німеччина і Швейцарія.

Турнірне становище: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 5, Україна - 3, Швейцарія - 1.

Розклад поєдинків 4-го туру Ліги націй УЄФА.

13 жовтня.

Ліга А

група 4: Україна - Іспанія, Німеччина - Швейцарія.

Ліга С

група 1: Чорногорія - Люксембург, Азербайджан - Кіпр.

Ліга D

група 1: Латвія - Мальта, Фарерські острови - Андорра;

група 2: Ліхтенштейн - Сан-Марино.

14 жовтня.

Ліга А

група 1: Польща - Боснія і Герцеговина, Італія - ​​Голландія;

група 2: Англія - ​​Данія, Ісландія - Бельгія;

група 3: Хорватія - Франція, Португалія - ​​Швеція.

Ліга В

група 1: Норвегія - Північна Ірландія, Румунія - Австрія;

група 2: Шотландія - Чехія, Словаччина - Ізраїль;

група 3: Туреччина - Сербія, Росія - Угорщина;

група 4: Фінляндія - Ірландія, Болгарія - Уельс.

Ліга С

група 2: Північна Македонія - Грузія, Естонія - Вірменія;

група 3: Молдова - Словенія, Греція - Косово;

група 4: Литва - Албанія, Білорусь - Казахстан.

Збірна України свої заключні матчі групового етапу Ліги націй УЄФА проведе на виїзді 14 і 17 листопада проти Німеччини і Швейцарії.