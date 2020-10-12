Андрій Шевченко: З іспанцями маємо грати компактно та агресивно

У вівторок національна збірна України проведе у Києві матч 4-го туру Ліги націй проти команди Іспанії.

Під час сьогоднішньої пресконференції на НСК "Оліипійський" головний тренер українців Андрій Шевченко підкреслив, що з таким якісним суперником нашим футболістам слід грати дуже компактно, агресивно й використовувати підстраховку, передає Укрінформ.

"Ситуація з кадрами залишається важкою. Останні тести були хорошими, але з різних причин у складі нашої збірної немає восьми-дев'яти основних гравців. Деякі хлопці відновлюються, побачимо на тренуванні, як вони виглядають. Звичайно, за такої ситуації з'являється чудовий шанс показати себе у матчі з іспанцями у молодих футболістів. Збірна Іспанії дуже сильна, її гравці якісні, особливо - на флангах. Сам на сам вони можуть будь-кого обіграти. Ми маємо змінити структуру оборони. Якщо зможемо перекрити фланги, то дамо іспанцям бій. А ще проти таких якісних футболістів маємо грати компактно та агресивно, використовувати підстраховку. Надіюся на самовіддачу, концентрацію", - сказав Шевченко.

Він висловив сподівання, що уболівальники на трибунах "Олімпійського" віддадуть гравцям збірної України свою енергію.

"Сподіваюся, уболівальники, які прийдуть на стадіон, підтримають наших футболістів, віддадуть їм енергію. Це дуже важлива гра. Головне завдання нашої збірної - затриматися у групі А Ліги націй. Ми маємо 3 очки і шанси на те, аби це завдання виконати", - заявив головний тренер.

Як повідомлялося, поєдинок 4-го туру Ліги націй Україна - Іспанія розпочнеться 13 жовтня на НСК "Олімпійський" о 21.45.

Турнірне становище у групі А4 Ліги націй після 3-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 5, Україна - 3, Швейцарія - 1.

Фото: uaf.ua.