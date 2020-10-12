Джокович уперше з 2007 року виступить на турнірі у Відні

Джокович уперше з 2007 року виступить на турнірі у Відні

Укрінформ
Перша "ракетка" світу Новак Джокович планує зіграти на змаганнях АТР Tour 500 в Австрії.

33-річний сербський тенісист виступить у Відні уперше з 2007 року, повідомляє BTU

Змагання у столиці Австрії пройдуть 2020 року з 26 жовтня по 1 листопада. Минулого року титул Erste Bank Open завоював австрієць Домінік Тім.

Джокович, який вчора зазнав поразки у фіналі "Ролан Гаррос" від іспанця Рафаеля Надаля, отримав від організаторів змагань у Відні wild card.

У 2007-го сербський тенісист у фіналі турніру в Австрії обіграв швейцарця Стена Вавринку.

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На турнірі у Відні-2020 також планують виступити Домінік Тім, грек Стефанос Ціціпас, італієць Маттео Берреттіні, француз Гаель Монфіс та інші відомі майстри корту.

Фото: Getty Images.

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