Усі гравці збірної України здали негативні тести на коронавірус перед матчем з Іспанією

Матч Ліги націй Україна – Іспанія зіграють 13 жовтня у Києві.

Збірна України здала останні тести на коронавірус перед матчем з Іспанією в Лізі націй. У всіх 25 футболістів – негативні тести, повідомляє сайт УАФ.

Команда провела тренування на НТК імені Банникова ввечері 11 жовтня. Заняття провів зі збірною Руслан Малиновський, який завтра, 12 жовтня, залишає розташування команди. Він пропустить зустріч з Іспанією через дискваліфікацію.

Матч проти Іспанії відбудеться 13 жовтня.