Перша ліга: «Миколаїв», «Агробізнес», «Волинь» здобули перемоги
В матчах 6-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги важливі перемоги здобули «Миколаїв», «Агробізнес» і «Волинь», повідомляє Укрінформ.
«Миколаїв» розгромив на своєму полі «Гірник-Спорт» - 6:1 (Кравченко-2, Паламар-2, Охрончук, Мельничук – Батюшин). «Агробізнес» обіграв вдома «Авангард» (Краматорськ) – 1:0 (Черненко). «Волинь» перемогла на виїзді «Кристал» - 1:0 (Сікорський).
Результати інших матчів 6-го туру: «Полісся» - «Чорноморець» - 1:1, «Нива» (Тернополь) – «Оболонь» - 2:1, «Кремінь» - «Прикарпаття» - 0:1. Матчі «ВПК-Агро» - «Верес» та «Металіст 1925» - «Альянс» перенесені.
Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Чорноморець» - 12 (6), 2.«Металіст 1925» - 11 (5), 3.«Гірняк-Спорт» - 10 (5), 4.«Миколаїв» - 9 (5).