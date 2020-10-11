Бущан отримав найвищу оцінку в збірній України в матчі з німцями від WhoScored

Збірна України з футболу поступилася команді Німеччини (1:2) в матчі третього туру Ліги націй УЄФА.

За підсумками поєдинку портал WhoScored підготував оцінки футболістам обох команд, передає Укрінформ.

Кращим у складі збірної України став Георгій Бущан. Український воротар зробив 10 сейвів і отримав 7,2 бала. Найгіршим у "синьо-жовтих", на думку WhoScored, був хавбек Андрій Ярмоленко (5,8).

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А кращим гравцем матчу став півзахисник німців Леон Горецка (7,8), який забив один з м'ячів.

Фото: Getty Images.