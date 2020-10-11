Бущан отримав найвищу оцінку в збірній України в матчі з німцями від WhoScored
Укрінформ
Збірна України з футболу поступилася команді Німеччини (1:2) в матчі третього туру Ліги націй УЄФА.
За підсумками поєдинку портал WhoScored підготував оцінки футболістам обох команд, передає Укрінформ.
Кращим у складі збірної України став Георгій Бущан. Український воротар зробив 10 сейвів і отримав 7,2 бала. Найгіршим у "синьо-жовтих", на думку WhoScored, був хавбек Андрій Ярмоленко (5,8).
А кращим гравцем матчу став півзахисник німців Леон Горецка (7,8), який забив один з м'ячів.
Фото: Getty Images.