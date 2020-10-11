Кожен повинен грати в топ-чемпіонаті, щоб конкурувати з такими збірними – Яремчук

Форвард збірної України вважає, що на результат вплинула відсутність ключових гравців.

Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував поразку від Німеччини в Лізі націй (1:2), повідомляє Укрінформ.

«Виглядали непогано проти топ-команди. Віддали всі сили. Непросто грати без ключових гравців Зінченка, Пятова, Степаненка, Кривцова, Матвієнка.

Намагалися грати в свій футбол, пробуємо це навіть проти таких сильних команд. Моментами виглядали пристойно. Хочеться більшого, але поки це наш максимум. Кожен футболіст повинен грати в топ-чемпіонаті, щоб конкурувати з такими збірними.

Тренер сказав, що є над чим працювати. Ми будуємо команду давно. Нас чекає великий турнір. Через 6-7 місяців у нас буде сильна команда. Ми будемо готові до Євро.

Я себе добре відчуваю. Шевченко від мене завжди вимагає більше, ніж від усіх. Я хочу прогресувати в кожному матчі. Неважливо, з ким ми граємо», - сказав Яремчук.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України програла Німеччині (1:2) в матчі Ліги націй.