Моя помилка вплинула на кінцевий результат, але не на гру – Бущан

Наш воротар грав проти Німеччини з травмою коліна.

Воротар збірної України Георгій Бущан зізнався, що його помилка вплинула на результат матчу Ліги націй з Німеччиною (1:2), повідомляє Укрінформ.

«Моя помилка вплинула на кінцевий результат, але не на гру. Ми не зупинилися, грали в свій футбол. На жаль, це футбол. Буває всяке. Треба проаналізувати і рухатися далі.

Моя гра в цьому матчі – це психологічна робота, яка була зроблена за час після матчу з Францією. Якщо згадати минулий матч, то залетіло все, що летіло у ворота. Але ми рухаємося лише вперед.

Мій психологічний стан в порядку. Але була проблема фізичного характеру з коліном, яке колись прооперували. Восени специфіка полів така, що при переході з більш м'якого на більш жорстке покриття, коліно може запалюватися. Після перельоту до Києва воно трохи запалилося, але на наступний день я вже тренувався і готувався до матчу», - сказав Бущан.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України програла Німеччині (1:2) в матчі Ліги націй.