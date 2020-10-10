Кравіц і Міс другий рік поспіль виграли парний розряд "Ролан Гаррос"

Кевін Кравіц та Андреас Міс з Німеччини перемогли у фінальному матчі парних змагань Відкритого чемпіонату Франції із призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.

10 жовтня німецький тандем переграв дует Мате Павич (Хорватія)/Бруно Соарес (Бразилія) - 6:3, 7:5, передає Укрінформ.

Зустрічі на корті Парижа тривала півтори години.

Кравіц і Міс були кращими у парному розряді й на "Ролан Гаррос" -2019. У свою чергу, Павич та Сорес у вересні нинішнього року виграли в Нью-Йорку парну сітку Відкритого чемпіонату США.

Фото: Getty Images.