Львівський "Рух" дозаявив в УПЛ чотирьох нових футболістів
Укрінформ
У заявці львівського футбольного клубу "Рух" на участь в українській Прем'єр-лізі з'явилися чотверо нових футболістів.
Це захисники Роман Гагун та Віталій Роман, хавбек Василь Рунич, а також форвард Ярослав Карабін, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
27-річний Гагун раніше виступав за клуб Першої ліги "Агробізнес" (Волочиськ). Нинішнього сезону він забив 2 м'ячі у 4-х матчах.
Роман, Рунич і Карабін виступали за львівські "Карпати".
Фото: ФК "Рух".