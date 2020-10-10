Львівський "Рух" дозаявив в УПЛ чотирьох нових футболістів

У заявці львівського футбольного клубу "Рух" на участь в українській Прем'єр-лізі з'явилися чотверо нових футболістів.

Це захисники Роман Гагун та Віталій Роман, хавбек Василь Рунич, а також форвард Ярослав Карабін, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

27-річний Гагун раніше виступав за клуб Першої ліги "Агробізнес" (Волочиськ). Нинішнього сезону він забив 2 м'ячі у 4-х матчах.

Роман, Рунич і Карабін виступали за львівські "Карпати".

Фото: ФК "Рух".