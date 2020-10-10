Турнір WTA у Лінці нинішнього року відбудеться

Турнір WTA International Upper Austria Ladies Linz у Лінці (Австрія) все-таки відбудеться 2020 року.

Як повідомляє Тенісний портал України, змагання отримали нову дату проведення, передає Укрінформ.

Ювілейний 30-й тенісний турнір пройде у Лінці з 9-го по 15 листопада.

Відповідно до обмежувальних заходів, що діють в Австрії через пандемію коронавірусу, за змаганнями протягом дня можуть спостерігати на трибунах не більше однієї тисячі глядачв.

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Минулого року International Upper Austria Ladies Linz виграла американка Корі Гауфф.

Фото: tennisua.org.