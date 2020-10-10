"Маямі" обіграв "Лейкерс" у п'ятому матчі фінальної серії НБА

На "АдвентХелс Арені" в Орландо відбувся п'ятий матч фінальної серії плей-офф північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА).

"Маямі Хіт" взяв гору над "Лос-Анджелес Лейкерс" з рахунком 111:108 (25:24, 35:32, 28:26, 23:26) і скоротив перевагу "Лейкерс" до однієї перемоги - 2:3, повідомляє Укрінформ.

Найрезультативнішим у складі "Маямі" став Джиммі Батлер (35 очок + 12 підбирань + 11 передач), у "Лейкерс" - Леброн Джеймс (40 очок + 13 підбирань + 7 передач).

Шостий матч серії до чотирьох перемог відбудеться 12 жовтня.

Фото: techradar.com.