Ліга націй УЄФА: 10-11 жовтня за графіком - матчі третього туру
Національна збірна України на НСК "Олімпійський" у Києві 10 жовтня зустрінеться з командою Німеччини, повідомляє Укрінформ.
У паралельному матчі групи 4 Ліги А в Мадриді зійдуться Іспанія та Швейцарія.
Розклад поєдинків 3-го туру Ліги націй УЄФА.
10 жовтня.
Ліга А
група 4: Україна - Німеччина, Іспанія - Швейцарія.
Ліга С
група 1: Люксембург - Кіпр, Чорногорія - Азербайджан.
Ліга D
група 1: Фарерські острови - Латвія, Андорра - Мальта;
група 2: Ліхтенштейн - Гібралтар.
11 жовтня.
Ліга А
група 1: Боснія і Герцеговина - Голландія, Польща - Італія;
група 2: Англія - Бельгія, Ісландія - Данія;
група 3: Хорватія - Швеція, Франція - Португалія.
Ліга В
група 1: Норвегія - Румунія, Північна Ірландія - Австрія;
група 2: Ізраїль - Чехія, Шотландія - Словаччина;
група 3: Сербія - Угорщина, Росія - Туреччина;
група 4: Ірландія - Вельс, Фінляндія - Болгарія.
Ліга С
група 2: Естонія - Північна Македонія, Вірменія - Грузія;
група 3: Греція - Молдова, Косово - Словенія;
група 4: Казахстан - Албанія, Литва - Білорусь.
Збірна України свій наступний матч Ліги націй УЄФА проведе вдома 13 жовтня проти команди Іспанії.