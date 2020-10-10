Ліга націй УЄФА: 10-11 жовтня за графіком - матчі третього туру

У футбольній Європі стартує третій тур Ліги націй-2020/21.

Національна збірна України на НСК "Олімпійський" у Києві 10 жовтня зустрінеться з командою Німеччини, повідомляє Укрінформ.

У паралельному матчі групи 4 Ліги А в Мадриді зійдуться Іспанія та Швейцарія.

Розклад поєдинків 3-го туру Ліги націй УЄФА.

10 жовтня.

Ліга А

група 4: Україна - Німеччина, Іспанія - Швейцарія.

Ліга С

група 1: Люксембург - Кіпр, Чорногорія - Азербайджан.

Ліга D

група 1: Фарерські острови - Латвія, Андорра - Мальта;

група 2: Ліхтенштейн - Гібралтар.

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11 жовтня.

Ліга А

група 1: Боснія і Герцеговина - Голландія, Польща - Італія;

група 2: Англія - Бельгія, Ісландія - Данія;

група 3: Хорватія - Швеція, Франція - Португалія.

Ліга В

група 1: Норвегія - Румунія, Північна Ірландія - Австрія;

група 2: Ізраїль - Чехія, Шотландія - Словаччина;

група 3: Сербія - Угорщина, Росія - Туреччина;

група 4: Ірландія - Вельс, Фінляндія - Болгарія.

Ліга С

група 2: Естонія - Північна Македонія, Вірменія - Грузія;

група 3: Греція - Молдова, Косово - Словенія;

група 4: Казахстан - Албанія, Литва - Білорусь.

Збірна України свій наступний матч Ліги націй УЄФА проведе вдома 13 жовтня проти команди Іспанії.