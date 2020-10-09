Баскетбол: збірні України зіграють матчі Євро у Словенії та Португалії

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) визначила місця проведення кваліфікаційних матчів чемпіонатів Європи серед чоловічих та жіночих національних збірних у листопаді.

Замість звичних двобоїв (удома та на виїзді) через пандемію коронавірусу усі команди групи гратимуть в одному ізольованому місці, повідомляє пресслужба ФБУ.

Чоловіча збірна України разом з командами Австрії, Угорщини та Словенії виступить у Любляні (Словенія).

Становище команд у групі F Євро-2022 після двох турів: Угорщина - 2 перемоги, Україна - 1, Словенія - 1, Австрія - 0.

У наступних поєдинках команда Айнарса Багатскіса грає проти Словенії (27 листопада) та Австрії (30 листопада).

Жіноча збірна України у квартеті G разом з Бельгією, Португалією та Фінляндією виступить у португальському місті Одівелаш.

Жіночий ЄвроБаскет має відбутися 2021 року. На українок чекають матчі проти Фінляндії (12 листопада) та Бельгії (15 листопада).

Становище команд: Бельгія - 2 перемоги, Україна - 1, Португалія - 1, Фінляндія - 0.

Фото: fiba.basketball.