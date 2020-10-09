Мессі приніс Аргентині першу перемогу у відборі на ЧС-2022

В першому турі Уругвай обіграв Чилі, а Парагвай і Перу зіграли внічию.

У ніч на 9 жовтня стартував південноамериканський відбірковий турнір до чемпіонату світу 2022 року. З перемог стартували Аргентина і Уругвай, а Парагвай і Перу зіграли внічию (2:2), повідомляє Укрінформ.

Єдиний гол в матчі Аргентини і Еквадору (1:0) забив Ліонель Мессі, який реалізував пенальті на 13-й хвилині.

Перемогу над Чилі (2:1) уругвайцями принесли голи Луїса Суареса і Максі Гомеса.

У ніч на 10 жовтня зіграють матчі Колумбія - Венесуела і Бразилія - ​​Болівія.

Чотири кращі команди кваліфікації безпосередньо потраплять на чемпіонат світу в Катарі. П'ята найкраща команда зіграє в стикових матчах з представником іншої конфедерації.

Фото: AS