У трьох футболістів української "молодіжки" виявлений коронавірус

У розпорядженні головного тренера молодіжної збірної України з футболу Руслана Ротаня перед відбірковим матчем Євро-2021 з Румунією залишилося 20 виконавців.

В ефірі ТК "Футбол" наставник української "молодіжки" розповів про три випадки зараження коронавірусом в команді, передає Укрінформ.

"Ті, хто не зможуть зіграти - Олег Білик, Владислав Бабогло, Богдан В'юнник і Олег Очеретько. У трьох коронавірус, а Очеретько жив з В'юнником, тому за правилами він має також піти на самоізоляцію", - сказав Ротань.

Також повідомляється, що дозаявляти нових гравців тренер не планує.

Нагадаємо, матч Україна - Румунія відбудеться 9 жовтня на "Оболонь-Арені" у Києві. Початок поєдинку о 18.30.

Фото: ua-football.com.