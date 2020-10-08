Футбольний форвард Мішуренко пішов з "Інгульця"

31-річний футбольний нападник Олександр Мішуренко залишив клуб української Прем'єр-ліги "Інгулець" із села Петрове на Кіровоградщині.

Гравець попросив надати йому статус вільного агента і відпустити за сімейними обставинами, повідомляє ФК "Інгулець" у Facebook.

Уродженець Нікополя Мішуренко почав виступати за "Інгулець" з 2015 року. Тоді у команди був ще аматорський статус. У Прем'єр-лізі, де клуб з Петрового дебютував нинішнього сезону, форвард провів чотири поєдинки.

Фото: facebook.com/FCInhulets.