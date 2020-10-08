Визначилися перші фіналісти чоловічого парного розряду "Ролан Гаррос"

Тенісний дует Мате Павич (Хорватія) - Бруно Соарес (Бразилія) став у четвер першим фіналістом парного розряду Відкритого чемпіонату Франції з тенісу із призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.

У півфінальному поєдинку хорват і боразілец у двох сетах обіграли лідерів світового парного рейтингу колумбійців Хуана-Себастьяна Кабаля та Роберто Фараха - 7:6 (7:4), 7:5, передає Укриінфом.

Суперники провели на паризькому корті 1 годину 45 хвилин.

Додамо, що у вересні нинішнього року Павич і Соарес виграли у Нью-Йорку парний турнір Відкритого чемпіонату США.

Фото: atptour.com.