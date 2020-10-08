Збірні України виступлять на чемпіонаті Європи з велотреку
Укрінформ
Чоловіча та жіноча збірні України візьмуть участь у чемпіонаті Європи з велотреку.
Першість відбудеться в італійському місті Фйоренцуола 8-13 жовтня, повідомляє у Facebook прес-служба Федерації велосипедного спорту України.
Чоловіча українська збірна виступить у такому складі: Назар Покойовий, Кирило Царенко, Владислав Щербань, Микита Яковлєв, Андрій Ганзин, Олександр Кривич, Андрій Нізельський, Андрій Мовчан, Володимир Кондратенко, Євген Крячко, Юрій Щербань, Богдан Данильчук, Владислав Денисенко, Тадей-Іван Чабанец, Михайло-Ярослав Дудко.
Склад жіночої команди України - Софія Шевченко, Соломія Лукачук, Вікторія Ярошенко, Сніжана Фарщук, Юлія Бірюкова, Ольга Кулинич, Алла Білетська.
Фото: uec.ch.