Дешам: У мого друга Шевченка були проблеми через відсутність гравців

Головний тренер футбольної збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу над Україною (7:1) у товариському матчі.

Наставник звернув увагу на те, що в української збірної були проблеми зі складом, повідомляє пресслужба Федерації футболу Франції.

"Дуже хороший вечір для нас. Маю віддати належне своїм футболістам: у них було багато моментів, вони забили сім м'ячів. У мого друга Андрія Шевченка існували проблеми через відсутність виконавців, але це не применшує того, що ми зробили. Досвідчені гравці та новачки команди виконали свою роботу... Не треба перебільшувати цю перемогу, але й применшувати також не варто", - заявив Дешам.

Читайте також: Збірна України з футболу програла товариський матч французам

Додамо, що 1:7 - це найбільша поразка в історії національної футбольної збірної України.

Фото: fff.fr.