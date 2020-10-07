Воротаря «Зорі» Шевченка викликали в збірну України

Він приєднається до збірної 8 жовтня, після її повернення з Парижа.

Голкіпер «Зорі» Микита Шевченко отримав виклик в збірну України, повідомляє сайт УАФ.

27-річний воротар приєднається до команди 8 жовтня, після її повернення з Парижа, де пройде товариський матч з Францією.

Читайте також: Олександра Шовковського внесли до заявки на матч з Францією

Українець раніше вже викликався в збірну, але так і не дебютував. Останній раз він брав участь в зборі команди в червні 2017 року - перед матчем відбору ЧС-2018 з Фінляндією.

У цьому сезоні футболіст провів 5 матчів у складі «Зорі». В одній зустрічі відстояв на 0, а в інших чотирьох пропустив 7 голів.

Як повідомляв Укрінформ, три голкіпера збірної України Андрій Пятов, Андрій Лунін і Юрій Паньків отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

Фото: сайт ФК "Зоря"