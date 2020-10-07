Шовковський: Сподіваюся, у матчі з Францією грати мені не доведеться

Асистент головного тренера національної збірної України з футболу Олександр Шовковський прокоментував своє потрапляння до заявки на товариський матч із Францією.

У зв'язку з тим, що у складі нашої команди залишився лише один здоровий голкіпер, Олександра внесли до заявки на цю гру. Втім, Шовковський упевнений, що йому не доведеться виходити на поле, повідомляє пресслужба УАФ.

"Усе це виглядає, мабуть, трохи сенсаційно. Але ситуація могла б бути смішною, якби не була насправді такою прикрою для команди. Троє воротарів здали позитивні тести на коронавірус… Мене включили до заявки на матч із Францією. Я свою фізичну форму підтримую завжди, але впевнений, що Георгій Бущан свиню не підкладе, і виходити на поле мені не доведеться. А Андрій Пятов усе-таки з нами, нехай і не фізично. У мене його воротарські рукавички. Саме їх я вдягнув учора на тренуванні.

Читайте також: Футболіст збірної Німеччини Сердар через травму з Україною не зіграє

Свою кар’єру я завершив наприкінці 2016 року. Після того у 2017-му зіграв на турнірі легенд у Казахстані. Це був останній раз, коли я вдягав свої рукавички. У січні 2018 року прооперував пальці на правій руці - у мене були розірвані сухожилля. Після того, у принципі, рукавички не вдягав", - сказав Шовковський.

Матч Франція - Україна пройде 7 жовтня.

Фото: uaf.ua.