Футболіст збірної Німеччини Сердар через травму з Україною не зіграє

Півзахисник клубу "Шальке" і футбольної збірної Німеччини Суат Сердар отримав травму і не зіграє проти команди України в Лізі націй 10 жовтня.

23-річний гравець отримав пощкодження у суботу в матчі Бундесліги проти "Лейпцига", повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Сердар також не братиме участь у товариській грі німецької збірної проти Туреччини (7 жовтня) та поєдинку Ліги націй зі Швейцарією (13 жовтня).

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Хавбек дебютував за збірну Німеччини у нещодавньому матчі проти Іспанії (1:1).

Як повідомлялося, зустріч Україна - Німеччина розпочнеться у суботу на київському НСК "Олімпійський" о 21.45.

Фото: dfb.de.