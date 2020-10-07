Квітова стала третьою півфіналісткою "Ролан Гаррос"

11-та "ракетка" світу Петра Квітова з Чехії вийшла у середу до 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Франції із призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.

Чеська тенісистка у двох партіях обіграла у чвертьфіналі Лауру Зігемунд з Німеччини (№66 WTA) - 6:3, 6:3, передає Укрінформ.

Зустріч на паризькому корті тривала 1 годину 18 хвилин.

Четверта полуяіналістка визначиться сьогодні у матчі між американками Даніель Коллінз (57) і Софією Кенін (6).

Дві півфіналістки "Ролан Гаррос" визначилися 6 жовтня. Надія Подороська з Аргентини (131) перемогла українку Еліну Світоліна (5) - 2:6, 4:6, а Іга Свентек (Польща, 53) обіграла Мартіну Тревізан (Італія, 159) - 6:3, 6:1.

Фото: wtatennis.com.