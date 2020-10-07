Футболіст збірної Франції здав позитивний тест на коронавірус

Захисник "Ліона" і футбольної збірної Франції Лео Дюбуа здав позитивний тест на коронавірус перед товариським матчем з Україною.

Результати тестування стали відомі у вівторок увечері після тренування, повідомляє пресслужба Федерації футболу Франції.

Після заняття 26-річного Дюбуа відправили на самоізоляцію.

Головний тренер французів Дідьє Дешам замість Дюбуа довикличе у збірну Ферлана Менді. Захисник "Реала" приєднається до національної команди після поєдинку з Україною.

Матч Франція - Україна пройде у середу, 7 жовтня, у передмісті Парижа Сен-Дені на стадіоні "Стад де Франс". Початок гри - о 22.10. Зустріч транслюватимуть телеканали "Україна" та "Футбол 1".

Фото: fff.fr.