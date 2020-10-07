Захисник Володимир Костевич став футболістом київського

Захисник Володимир Костевич став футболістом київського "Динамо"

Укрінформ
Київський футбольний клуб "Динамо" уклав контракт із лівим захисником Володимиром Костевичем.

Як повідомляє пресслужба киян, термін угоди складає 3 роки, передає Укрінформ. http://www.fcdynamo.kiev.ua/allnews/news/volodimir_kostevich_gravets_dinamo/

27-річний Володимир Костевич - вихованець львівського футболу. На професіональному рівні він провів шість років у "Карпатах", після чого перейшов до польського "Леха".

У чемпіонаті Польщі Володимир виступав з 2017 року і став одним із найкращих гравців у своєму амплуа.

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У 2013-2014 роках грав у складі молодіжної збірної України.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.

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