Захисник Володимир Костевич став футболістом київського "Динамо"

Київський футбольний клуб "Динамо" уклав контракт із лівим захисником Володимиром Костевичем.

Як повідомляє пресслужба киян, термін угоди складає 3 роки, передає Укрінформ. http://www.fcdynamo.kiev.ua/allnews/news/volodimir_kostevich_gravets_dinamo/

27-річний Володимир Костевич - вихованець львівського футболу. На професіональному рівні він провів шість років у "Карпатах", після чого перейшов до польського "Леха".

У чемпіонаті Польщі Володимир виступав з 2017 року і став одним із найкращих гравців у своєму амплуа.

У 2013-2014 роках грав у складі молодіжної збірної України.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.