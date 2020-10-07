Берінчик провів відкрите тренування перед боєм з Сіміоном

Для Берінчика це буде четвертим захистом титулу WBO International.

У четвер, 8 жовтня, відбудеться вечір боксу промоутерської компанії K2 Promotion. Головною подією стане бій володаря титулу WBO International Дениса Берінчика проти Віорела Сіміона, повідомляє Укрінформ. Напередодні бою боксери провели відкрите тренування. Для Берінчика це буде четвертим захистом титулу WBO International. Читайте також: Тренер Берінчика: Бій із Сіміоном відкриє шлях до звання чемпіона світу Вечір боксу відбудеться 8 жовтня в Equides Сlub. Головна подія вечора заплановано на 21:30. Відзначимо, що в андеркарті виступлять: екс-чемпіон Европи Макс Бурсак, легковаговик Василь Чеботар, чемпіон України Мішико Беселія.