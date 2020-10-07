В НХЛ назвали попередню дату початку нового сезону
Укрінформ
Північноамериканська Національна хокейна ліга (НХЛ) і профспілка гравців (NHLPA) визначили 1 січня 2021 року попередньої датою старту сезону-2020/21.
Як повідомляє пресслужба ліги, дата початку тренувальних таборів буде визначена додатково, передає Укрінформ.
Перш планувалося почати новий сезон 1 грудня, а тренувальні табори відкрити 15 листопада.
Нагадаємо, попередній сезон, який переривався через пандемію коронавірусної інфекції, завершився 29 вересня. Володарем Кубка Стенлі стали хокеїсти "Тампа-Бей Лайтнінг".
Фото: nhl.com.