В НХЛ назвали попередню дату початку нового сезону

В НХЛ назвали попередню дату початку нового сезону

Укрінформ
Північноамериканська Національна хокейна ліга (НХЛ) і профспілка гравців (NHLPA) визначили 1 січня 2021 року попередньої датою старту сезону-2020/21.

Як повідомляє пресслужба ліги, дата початку тренувальних таборів буде визначена додатково, передає Укрінформ.

Перш планувалося почати новий сезон 1 грудня, а тренувальні табори відкрити 15 листопада.

Читайте також: УХЛ: «Донбас» вийшов у фінал плей-офф

Нагадаємо, попередній сезон, який переривався через пандемію коронавірусної інфекції, завершився 29 вересня. Володарем Кубка Стенлі стали хокеїсти "Тампа-Бей Лайтнінг".

Фото: nhl.com.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-