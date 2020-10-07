"Лейкерс" утретє переграли "Маямі" у фіналі НБА

На "АдвентХелс Арені" в Орландо завершився четвертий матч фінальної серії плей-офф північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА).

"Лос-Анджелес Лейкерс" з рахунком 102:96 (27:22, 22:25, 26:23, 27:26) утретє обіграли "Маямі Хіт" і ведуть у серії до чотирьох перемог - 3:1, повідомляє Укрінфоорм.

Найрезультативнішими у складі "Лейкерс" знову стали Леброн Джеймс (28 очок + 12 підборів + 8 передач) та Ентоні Девіс (22 очки + 9 підборів + 4 блокшоти), у "Маямі" - Джиммі Батлер (22 очки + 10 підборів + 9 передач).

П'ятий матч відбудеться 10 жовтня.

Фото: twitter.com/sportaldergi.