«Олімпік» підписав захисника французького «Ліона»

Іссіар Драме – черговий новачок донецького клубу.

Клуб УПЛ «Олімпік» повідомив про підписання центрального захисника Іссіара Драме, повідомляє сайт клубу.

З 21-річним футболістом оформлений дворічний контракт. У донецькому клубі француз виступатиме під 6-м номером.

Драме – вихованець «Ліона». На його рахунку 18 матчів за молодіжний склад французького клубу, чотири з яких припали на юнацьку Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, що раніше «Олімпік» повідомляв про підписання захисника Різвана Аблітарова і півзахисника Руслана Бабенка. До того клуб також посилився аргентинцем Фабріціо Альваренгой.

В чемпіонаті УПЛ «Олімпік» набрав 9 очок і посідає 6-е місце.

Фото: сайт ФК "Олімпік"