«Олімпік» підписав захисника французького «Ліона»
Укрінформ
Іссіар Драме – черговий новачок донецького клубу.
Клуб УПЛ «Олімпік» повідомив про підписання центрального захисника Іссіара Драме, повідомляє сайт клубу.
З 21-річним футболістом оформлений дворічний контракт. У донецькому клубі француз виступатиме під 6-м номером.
Драме – вихованець «Ліона». На його рахунку 18 матчів за молодіжний склад французького клубу, чотири з яких припали на юнацьку Лігу чемпіонів.
Нагадаємо, що раніше «Олімпік» повідомляв про підписання захисника Різвана Аблітарова і півзахисника Руслана Бабенка. До того клуб також посилився аргентинцем Фабріціо Альваренгой.
В чемпіонаті УПЛ «Олімпік» набрав 9 очок і посідає 6-е місце.
Фото: сайт ФК "Олімпік"